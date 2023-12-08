МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 декабря 2023 года, по предварительным данным, исполнены на 2,531 триллиона рублей, или на 84,5% от годового плана, сообщается в материалах на сайте Минфина. Минфин отчитался о расходах бюджета за январь — ноябрь

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 декабря 2023 года, составило 2 530,9 миллиарда рублей или 84,5% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

На 1 декабря лидером по расходованию средств оказался национальный проект "Культура" — он исполнен на 92,1%. Исполнение расходов по национальному проекту "Наука и университеты" составило 92,0%, по проекту "Демография" — 91,8%, "Жилье и городская среда" — 89,4%, "Здравоохранение" — 87,2%, "Экология" — 84,8%, "Безопасные качественные дороги" — 82,1%, "Производительность труда" — 82,1%, "Международная кооперация и экспорт" — 81,7%, "Образование" — 80,4%.

За ними следуют нацпроекты "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" — 71,5%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 71,2% и "Цифровая экономика Российской Федерации" — 71,1%.

Расходы по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" составили 69,0% от годового плана.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".