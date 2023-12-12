МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов и Банк России подготовили законопроект по использованию цифровых прав в международных расчетах, он может быть принят Госдумой в весеннюю сессию, сказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на круглом столе "Криптовалюта и будущее цифровых финансов". ЕК представит предложение по иммобилизации доходов от активов ЦБ России

"Цифровые финансовые активы – это финансовые активы, чем-то обеспеченные, это либо цифровые финансовые активы, либо утилитарные цифровые права. Мы их называем цифровые права. Сейчас нами и коллегами из Центрального банка подготовлен законопроект, который даст возможность использовать цифровые права в международных расчетах", — сказал он.

"Мы такой законопроект подготовили, надеюсь, что в весеннюю сессию мы сможем его принять, потому что у нас, в принципе, была работа и с законодателями, с Государственной Думой мы тоже проговаривали, и с сенаторами. В принципе, мы получили поддержку этой инициативы такое нововведение ввести…", — добавил Чебесков.

По его словам, принятие такого законопроекта создаст возможности для бизнеса, а для цифровых платформ создавать необходимые инструменты для расчетов. Он считает, что российский бизнес сам определит, чем будут обеспечены цифровые права, исходя из законодательства. Замглавы Минфина напомнил, что в РФ уже более 10 операторов цифровых финансовых платформ существует, есть довольно большие выпуски ЦФА.

"Это будет вписано как средство, которым можно будет рассчитываться в рамках ВЭД. Имеются ввиду те инструменты, которые подходят под наше законодательство по ЦФА и УЦП, в первую очередь мы имеем в виду наши инструменты, которые выпускаются нашими платформами, нашими операторами. Мы очень быстро нашли консенсус между Центральным банком и Минфином. Сейчас мы согласовываем этот текст с другими ведомствами", — сказал Чебесков.

В то же время, он считает, что россияне, сейчас владеющие криптовалютами, не защищены, при этом эти средства могли бы быть направлены в нашу экономику.

"Но мы как-то об этом говорили и пытаемся делать шаги в этом направлении: нам важно соединить ту ликвидность, и тот капитал, который хранится у наших граждан в криптоактивах с легальным миром цифровых финансовых активов, чтобы те криптоактивы, которые хранятся в децентрализованных системах, могли быть направлены на реальные инвестиции в нашу экономику через цифровые финансовые активы или утилитарные права. Мне кажется, это было бы полезным использованием этих криптоактивов", — сказал он.