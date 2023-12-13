2023-12-13T13:51:26+03:00
2023-12-13T13:51:26+03:00
2023-12-13T13:51:26+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20231213/842550973.html
Совфед продлил ряд полномочий правительства в налоговой сфере
Госпроекты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сенаторы одобрили закон, который продлевает на 2024 год ряд полномочий правительства России в налоговой сфере. Документом до конца 2024 года продлеваются полномочия правительства... ПРАЙМ, 13.12.2023
экономика, госпроекты, новости, россия, совет федерации, налоги
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/06/841910658.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/06/841910658.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/06/841910657.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/06/841910657.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/06/841910645.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/06/841910645.jpg
https://1prime.ru/gas/20231207/842501391.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который продлевает на 2024 год ряд полномочий правительства России в налоговой сфере.
Документом до конца 2024 года продлеваются полномочия правительства приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, представление налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов (сведений).
В следующем году, как и в текущем, кабмин также сможет продлить сроки уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов; сроки направления и исполнения требований об их уплате; сроки принятия решений об их взыскании.
Помимо этого, правительству предоставляется право в 2024 году издавать нормативные правовые акты о неприменении ответственности к лицам, состоящим на учете в налоговых органах Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.