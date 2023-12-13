МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который продлевает на 2024 год ряд полномочий правительства России в налоговой сфере. Совфед закрепил принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа

Документом до конца 2024 года продлеваются полномочия правительства приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, представление налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов (сведений).

В следующем году, как и в текущем, кабмин также сможет продлить сроки уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов; сроки направления и исполнения требований об их уплате; сроки принятия решений об их взыскании.

Помимо этого, правительству предоставляется право в 2024 году издавать нормативные правовые акты о неприменении ответственности к лицам, состоящим на учете в налоговых органах Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.