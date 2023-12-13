МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который запретит использовать телефоны в школах, за некоторыми исключениями, а также введет обязательные уроки труда. Социолог объяснила, зачем нужен запрет на использование телефонов в школах

Согласно документу, пользоваться гаджетом ученикам разрешат только в экстренных случаях, в том числе при угрозе жизни и здоровью. Контролировать соблюдение правил будут педагоги, администрация и другие должностные лица. Администрация образовательных организаций получит право применять дисциплинарные взыскания в случае нарушения запрета. При этом руководителей школ обяжут принимать меры для защиты прав участников образовательных отношений.

В законе также прописывается право преподавателей на уважение их достоинства и защиту от насилия.

Кроме того, с 1 сентября 2024 года в начальных и средних классах введут обязательный урок труда.