2023-12-13T14:17:31+03:00
2023-12-13T14:17:31+03:00
2023-12-13T14:17:31+03:00
2023
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Совфед одобрил запрет использования телефонов в школах
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Сенаторы одобрили закон, который запретит использовать телефоны в школах, за некоторыми исключениями, а также введет обязательные уроки труда. Согласно документу, пользоваться... ПРАЙМ, 13.12.2023
общество , экономика, госпроекты, новости, совфед, законопроект о запрете мобильных телефонов в школах, закон
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который запретит использовать телефоны в школах, за некоторыми исключениями, а также введет обязательные уроки труда.
Согласно документу, пользоваться гаджетом ученикам разрешат только в экстренных случаях, в том числе при угрозе жизни и здоровью. Контролировать соблюдение правил будут педагоги, администрация и другие должностные лица. Администрация образовательных организаций получит право применять дисциплинарные взыскания в случае нарушения запрета. При этом руководителей школ обяжут принимать меры для защиты прав участников образовательных отношений.
В законе также прописывается право преподавателей на уважение их достоинства и защиту от насилия.
Кроме того, с 1 сентября 2024 года в начальных и средних классах введут обязательный урок труда.