2023-12-13T17:00:19+03:00
2023-12-13T17:00:19+03:00
2023-12-13T17:00:19+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20231213/842554959.html
В России уточнят условия погашения долгов по потребительским кредитам
Госпроекты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сенаторы одобрили закон, улучшающий условия погашения задолженности по потребительским кредитам и займам для граждан. Документ изменяет очередность погашения задолженности по ним... ПРАЙМ, 13.12.2023
экономика, госпроекты, новости, совфед, кредит, долг
https://cdnn.1prime.ru/images/84198/20/841982066.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84198/20/841982066.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84198/20/841982065.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84198/20/841982065.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84198/20/841982053.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84198/20/841982053.jpg
https://1prime.ru/society/20231212/842535789.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, улучшающий условия погашения задолженности по потребительским кредитам и займам для граждан.
Документ изменяет очередность погашения задолженности по ним в случае, когда сумма платежа заемщика по договору потребительского кредита или займа недостаточна для полного исполнения обязательств.
Сейчас в подобном случае в первую очередь погашается задолженность по процентам, во вторую — задолженность по основному долгу, в третью — неустойка, в четвертую — проценты за текущий период платежей, в пятую — сумма основного долга за текущий период платежей, в шестую — иные платежи.
Закон в целях установления более благоприятной для заемщика очередности погашения требований переносит уплату неустойки в пятую очередь. Это позволит заемщикам погашать проценты и сумму основного долга за текущий период платежей до погашения неустойки.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу с 1 июля 2024 года и применяться к правоотношениям, которые возникли из договоров, заключенных после этой даты.