МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который освобождает от НДФЛ и налога на прибыль операции, связанные с переходом акций или долей российских экономически значимых организаций (ЭЗО) от иностранных холдингов в прямое владение российских физических и юридических лиц. Россиянам назвали еще один налог, который вырастет в 2024 году

В России 4 сентября вступил в силу антисанкционный закон, который позволяет через суд исключать из структуры владения экономически значимых российских компаний и банков иностранные холдинговые компании, связанные с недружественными странами. Перечень ЭЗО формирует правительство. После решения суда о приостановке прав таких иностранных компаний у граждан и резидентов РФ возникает обязанность вступить в прямое владение акциями/долями экономически значимой организации.

Новый закон определяет порядок учета операций, связанных с таким переходом, выводя их из-под НДФЛ и налога на прибыль организаций. Косвенное владение по решению суда переходит в прямое, в результате формально возникает доход, но реально его нет, пояснял ранее директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков. Поэтому этот доход освобождается от налогов.

Данные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 4 сентября 2023 года.

Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.