МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, которым снимается запрет на размещение в границах водоохранных зон в морских портах спецхранилищ для хранения и перевалки аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия. СФ одобрил налоговые льготы при переходе долей бизнеса во владение россиян

Документ разработан в целях развития в РФ портовых мощностей для перевалки опасных жидких, опасных сухих и неопасных сухих минеральных удобрений, аммиака и метанола.

Как пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин, из-за санкций российские производители потеряли доступ к соответствующей портовой инфраструктуре за рубежом, что крайне затрудняет транспортную логистику. Согласно пояснительной записке, речь идет о морских портах Украины и стран Прибалтики, через которые отечественные компании ранее осуществляли перевалку соответствующей продукции.

Как отмечал Мишустин, ежегодно необходимо обеспечивать перевозку по морю около 6 миллионов тонн минеральных удобрений, для чего надо создать собственные объекты. Как отмечал в свою очередь замглавы Минпромторга Михаил Юрин, власти РФ рассчитывают, что восстановление экспорта минеральных удобрений ежегодно будет приносить бюджету дополнительные 5 миллиардов рублей.

Для этого закон вносит изменения в Водный кодекс, снимающие ограничения на размещение соответствующих специализированных хранилищ в непосредственной близости от береговой линии морских портов. Перечень таких портов утвердит правительство РФ. Сопутствующие изменения вносятся в законы "Об охране окружающей среды", "Об экологической экспертизе" и в Градостроительный кодекс.

Для исключения негативного воздействия на окружающую среду проекты по строительству хранилищ должны будут проходить государственную экологическую экспертизу. Кроме того, их строительство, реконструкция и эксплуатация будут возможны только при условии их оборудования сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. Новый закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

Действующий Водный кодекс запрещает размещение в границах водоохранных зон химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. К таким веществам относятся многие товарные продукты химической отрасли РФ, крупнейшими из которых по объему экспорта через морские порты являются аммиак, метанол, аммиачная селитра (нитрат аммония) и нитрат калия.

При этом территория, расположенная в границах морского порта в пределах 500 метров от береговой линии, относится к водоохранной зоне моря. Это ограничение, согласно пояснительной записке, не позволяет строить в российских морских портах специализированные комплексы для перевалки таких грузов в морской транспорт.