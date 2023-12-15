МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о продлении на 2024 год специального регулирования в сфере госзакупок и в других областях. Госдума отклонила проект о переходе на летнее время

Документ продлевает меры, действующие до конца текущего года, по снижению негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

Как пояснял в ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин, до конца 2024 года продлевается ряд наиболее востребованных и эффективных мер специального регулирования в сфере госзакупок, финансового рынка, корпоративных, арендных и трудовых отношений, лицензирования и аттестации.

Также продлеваются меры в сфере обращения лекарств и медицинских изделий. Так, закон сохраняет на 2024 год возможность изменения по соглашению сторон количества лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов по контракту в пределах 30% по предложению заказчика. При этом, как и в текущем году, при уменьшении объемов стороны будут обязаны пропорционально снизить цену контракта, а при увеличении вправе пропорционально ее увеличить. А в расчет совокупного годового объема закупок госорганов не будут включаться закупки лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий.

Также на следующий год сохраняется право заказчиков не требовать обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, за исключением случаев, когда в контракте предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты по авансу не подлежат казначейскому сопровождению. А Минобороны, МВД, МЧС, СВР России в 2024 году, как и в текущем, могут не ограничивать предельный объем закупок у единственного поставщика 50 миллионами рублей.

Изменения вносятся и в части снижения административных барьеров в строительстве, сокращения срока инвестиционно-строительного цикла, упрощения процедур согласования в сфере градостроительных и земельных отношений. Это дает возможность значительно ускорить ремонт, возведение и ввод в эксплуатацию жилых домов, дорог, школ, больниц и других значимых объектов без ущерба качеству, отмечал премьер. По его словам, эти законодательные изменения в нынешних условиях обеспечат организациям дополнительную свободу действий.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением некоторых других норм, которые начнут действовать через 30 дней после этого.