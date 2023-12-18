МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Правительство должно определить применение отмены комиссии на оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только с низкими доходами, новый закон для этого принимать не нужно, рассказал РИА Новости глава комитета Совфеда по региональной политике Андрей Шевченко. Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии по ЖКХ, заявили в ГД

"Новый закон не нужен, порядок применения (этой нормы — ред.) определит правительство", — сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отмечал, что правительство России приняло решение распространить запрет на взимание комиссии с оплаты ЖКХ на всех пенсионеров.

Госдума приняла закон, предусматривающий запрет банкам взимать комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Перечень таких категорий граждан подготовит правительство России. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.