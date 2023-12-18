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https://1prime.ru/government/20231218/842598721.html
В Совфеде раскрыли, как отменят комиссию на оплату ЖКХ для пенсионеров
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Правительство должно определить применение отмены комиссии на оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только с низкими доходами, новый закон для этого принимать не нужно, рассказал... ПРАЙМ, 18.12.2023
общество , экономика, госпроекты, новости, россия, пенсионеры, комиссия за оплату услуг жкх
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Правительство должно определить применение отмены комиссии на оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только с низкими доходами, новый закон для этого принимать не нужно, рассказал РИА Новости глава комитета Совфеда по региональной политике Андрей Шевченко.
"Новый закон не нужен, порядок применения (этой нормы — ред.) определит правительство", — сказал сенатор.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отмечал, что правительство России приняло решение распространить запрет на взимание комиссии с оплаты ЖКХ на всех пенсионеров.
Госдума приняла закон, предусматривающий запрет банкам взимать комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Перечень таких категорий граждан подготовит правительство России. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.