МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о повышении до двух миллионов рублей минимальной суммы требований кредиторов, при достижении которой может быть возбуждено дело о банкротстве юрлица, следует из базы данных нижней палаты парламента. В ГД предложили сдержать цены на такси в преддверии новогодних праздников

Верховный суд обращает внимание, что в настоящее время данное пороговое значение для юридических лиц составляет 300 тысяч рублей, что "меньше суммы (500 тысяч рублей), необходимой для возбуждения дел о банкротстве граждан, экономическая деятельность которых, как правило, менее масштабна".

Законопроектом предлагается повысить это пороговое значение до 2 миллионов рублей, чтобы учесть накопленный уровень инфляции. "Данное решение позволит восстановить утраченную логику законодательного регулирования, вернув экономически обоснованную дифференциацию порогового значения для различных категорий должников", — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, минимальная сумма требований кредиторов, при достижении которой может быть возбуждено дело о банкротстве сельскохозяйственной организации, увеличивается с 500 тысяч до 3 миллионов рублей, стратегического предприятия или субъекта естественной монополии — с 1 миллиона до 3 миллионов рублей.

Действующее законодательство предполагает три режима обжалования определений, выносимых арбитражными судами в рамках дел о банкротстве, что "создает значительные сложности для участников процесса и судей арбитражных судов", отмечает Верховный суд. Законопроект устанавливает единый — месячный — срок на апелляционное обжалование всех определений. При этом предоставляется возможность обжаловать постановления судов апелляционной инстанции в кассационном порядке по всем категориям споров, за некоторым незначительным исключением.

Законопроектом также вносится ряд иных изменений, связанных с унификацией подходов к утверждению положения о продаже имущества должника в делах о банкротстве граждан и юрлиц; совершенствованием порядка продления процедур конкурсного производства и реализации имущества гражданина; установлением права суда на снижение суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего в случае ее явной несоразмерности.