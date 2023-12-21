2023-12-21T16:55:02+03:00
2023-12-21T16:55:02+03:00
2023-12-21T16:55:02+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20231221/842637876.html
В Москве не будет салютов на Новый год, сообщил источник
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Новый год и Рождество пройдут в Москве без салютов, рассказал агентству РИА Новости источник в столичном правительстве. "На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных... ПРАЙМ, 21.12.2023
экономика, госпроекты, новости, москва, новый год, салюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Новый год и Рождество пройдут в Москве без салютов, рассказал агентству РИА Новости источник в столичном правительстве.
"На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено", — сказал он.
Новый, 2023 год, в столице также проходил без салютов.