МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Новый год и Рождество пройдут в Москве без салютов, рассказал агентству РИА Новости источник в столичном правительстве. В России назвали самые счастливые предновогодние "расставания"

"На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено", — сказал он.

Новый, 2023 год, в столице также проходил без салютов.