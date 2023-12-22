МИНСК, 22 дек — ПРАЙМ. Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок, передает корреспондент РИА Новости. Россия и Белоруссия "обновили" меморандум в сфере лесного хозяйства

Соглашение между правительствами Белоруссии и России о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок было подписано в Москве 28 сентября 2023 года.

Как проинформировали в нижней палате парламента, соглашение закрепляет механизм участия белорусских банков в госзакупках на территории России на постоянной основе, что позволит создать прочный фундамент для дальнейшего построения единого финансового рынка двух стран Союзного государства. "Главная цель соглашения – беспрепятственный доступ к участию в государственных, муниципальных закупках как в России, так и в Беларуси", — говорится в заключении профильной комиссии нижней палаты парламента.

Между тем действие соглашения не будет распространяться на закупки, сведения о которых составляют гостайну, и на закупки, осуществляемые центробанками сторон.

Предполагается, что банк-гарант должен соответствовать ряду требований, в том числе не должно быть примененных к нему мер по предупреждению банкротства и финансовому оздоровлению в течение последних шести месяцев. При этом у него должен быть кредитный рейтинг, требование к уровню которого предусмотрено законодательством соответствующего государства в сфере госзакупок. Банк-гарант должен быть включен в перечень организаций, имеющих право предоставлять банковские гарантии в рамках госзакупок.

Согласно заключению профильной комиссии, реализация соглашения не повлечет негативных последствий финансового и политического характера и соответствует экономическим интересам Белоруссии.

Законопроект должен быть еще одобрен верхней палатой парламента, а затем подписан президентом.