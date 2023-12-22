МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Доработанный законопроект о запрете "резиновых" квартир будет внесен в ГД в весеннею сессию, его сложность заключается в том, что его положения находятся на стыке различных прав и свобод граждан, заявил РИА Новости член комитета ГД по строительству и ЖКХ, Александр Якубовский. Глава Сбербанка предрек снижение цен на жилье в России

Ранее, как сообщило издание "Известия" в пятницу, Калужская область в правительство направила законопроект, запрещающий регистрировать мигрантов в квартирах, где появление каждого нового жильца-иностранца нарушало бы норму жилой площади на человека, на него поступил отрицательный отзыв. Согласно Жилищному кодексу, норма составляет 33 квадратных метра на одного человека в квартире, 42 квадрата — на семью из двух человек, на семью из трех и более человек — по 18 квадратных метров на каждого. До этого в 2022 году похожий законопроект готовился Якубовским, им запрещалась прописка больше одного человека на 6 квадратных метров, если это не родственники.

"Законопроект внесем в весеннюю сессию. Ситуация с ним весьма сложная, потому что его положения находятся на стыке различных прав и свобод граждан. Есть позиция Конституционного Суда РФ, согласно которой органы регистрационного учета уполномочены лишь удостоверить акт свободного волеизъявления гражданина при выборе им места пребывания и жительства, регистрационный учет не может носить разрешительный характер. С другой стороны, осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, поэтому для введения реального контроля за соблюдением нормы жилой площади при вселении в жилое помещение необходимо создание самостоятельного правового механизма, который будет направлен на обеспечение прав всех собственников жилого помещения и лиц в нем проживающих, с учетом норм жилищного и санитарного законодательства, законодательства об энергосбережении", — пояснил РИА Новости Якубовский.

По его словам, проблема острая и требует решения, и "вопрос не в авторстве законопроекта, а в том, чтобы ее решить". Другой член комитета Сергей Колунов в разговоре с РИА Новости отметил, что ситуацию с выделением сотен микродолей в одной квартире уже решили — приняли закон, ограничивающий минимальную долю владения в 6 квадратных метров, соответственно, ситуаций, когда в квартире несколько сотен собственников с долями по квадратному сантиметру, больше нет. Однако, по его словам, с регистрацией такие ограничения отсутствуют, и их отсутствием активно пользуются мигранты и недобросовестные собственники, прописывая десятки людей и получая за это деньги.

"Да, в УК есть статья "фиктивная регистрация", но на практике ее легко обходят. Как итог, мы получаем нарушения общественного порядка и антисанитарию. Вопрос этот действительно необходимо решать, решать комплексно и в ближайшее время. И ограничение регистрации по "квадратам", как мы уже сделали это с долями, отличный вариант. Но эта инициатива требует серьезной проработки, поэтому у правительства такая реакция", — указал Колунов.