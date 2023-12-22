МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Правительство обсудит вопросы создания на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития, для их резидентов планируют предусмотреть обнуление налога на прибыль на 10 лет, а также освобождение от земельного и имущественного налогов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство выделит средства на поддержку промышленных предприятий

Глава кабмина на заседании в пятницу отметил, что члены правительства обсудят вопрос о мерах для привлечения на Дальний Восток партнеров из дружественных стран. Он уточнил, что "речь идет о создании в Дальневосточном федеральном округе международных территорий опережающего развития".

"Их участниками смогут стать российские компании, в том числе с иностранным капиталом, которые наладят выпуск высокотехнологичной продукции и, соответственно, вложат не менее полумиллиарда рублей. Для них предусмотрим обнуление налога на прибыль на 10 лет — это в два раза дольше, чем для существующих территорий опережающего развития, а также освобождение от земельного и от имущественного налогов", — рассказал Мишустин.

Власти рассчитывают, что это решение позволит создать комфортные условия для деловой активности, поможет открыть в регионе еще больше промышленных предприятий для производства товаров.

Премьер на заседании кабмина также отдельно остановился на вопросах развития дальневосточных городов, выстраивания системы управления развитием и объединения всех механизмов поддержки регионов в этой сфере.

"Необходимо задействовать эффективные инструменты контроля, в первую очередь, со стороны жителей. Такую работу надо провести оперативно", — подчеркнул Мишустин.