МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий правовые основы для создания и функционирования международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке, следует из базы данных нижней палаты парламента. Международные ж/д перевозки на Дальнем Востоке выросли почти на четверть

Документ направлен на установление в Дальневосточном федеральном округе специального режима, предусматривающего создание наиболее благоприятных условий для реализации совместно с партнерами из дружественных стран проектов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

Законопроект вносит изменения в закон "О территориях опережающего развития в РФ", которые определяют порядок создания и функционирования МТОР в ДФО для реализации совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов. При этом устанавливаются требования к резидентам МТОР и инвестиционным проектам, планируемым к реализации на такой территории. Предполагается, что функции по управлению МТОР могут быть возложены кабмином на Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики.

Создание МТОР будет возможно по решению правительства России или на основании международного договора РФ. Площадь МТОР не может превышать 20 квадратных километров, что, согласно пояснительной записке, "является достаточным для размещения 10-20 промышленных комплексов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью". В рамках МТОР возможно применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Резидентом МТОР может стать новое российское юрлицо, в том числе созданное с участием иностранных граждан и юрлиц, которое зарегистрировано на данной территории, заключило соглашение об осуществлении деятельности на ней и включено в реестр таких резидентов. Инвестпроект, планируемый к реализации на МТОР, должен быть согласован президиумом правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Для получения мер господдержки резидент МТОР должен реализовать инвестпроект, предусматривающий капитальные вложения в объеме не менее 500 миллионов рублей.

Кабмин также внес в Госдуму законопроект-спутник, вносящий изменения в Налоговый кодекс (ЕК) и определяющий меры господдержки для резидентов МТОР. Для них на федеральном уровне на 10 лет устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций. А субъектам РФ предоставляется право на такой же срок снижать до 0% ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению в региональные бюджеты. Резиденты МТОР также смогут применять единый пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6% в пределах единой предельной величины базы для их исчисления и 0% — свыше этой величины.

Предполагается, что в случае принятия базовый закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года, а изменения в НК — с 1 января 2025 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций, расчетного периода по страховым взносам.