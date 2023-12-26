МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил меры, стимулирующие регионы страны переходить на дифференцированные энерготарифы (тариф повышается при росте энергопотребления), следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. Правительство выделит средства на модернизацию отделений почты в селах

Документ увязывает возможность повышения регионами с 2024 года лимита перекрестного субсидирования в электроэнергетике (когда крупные потребители и бизнес платят по более высоким энерготарифам, чтобы удержать тариф на электроэнергию для населения на более низком уровне) с переходом на дифференцированный тариф для населения в зависимости от объема потребления.

Как сообщала ранее ФАС России, которая предложила данную меру, переход на дифференцированные тарифы позволит снизить "перекрестку", а также бороться с "серым" майнингом. В службе подчеркивали, что для регионов, у которых не стоит вопрос о превышении на 2024 год фактического размера "перекрестки", данное нововведение не является актуальным.

В случае принятия регионом решения о переходе на дифференцированные тарифы, их изменение произойдет с июля 2024 года. Для населения диффтарифы будут утверждаться с учетом ограничений индекса платы граждан. Конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы. ФАС данные решения проконтролирует, пояснял антимонопольный регулятор.

Дифференцированные тарифы применяются уже в 7 российских регионах. Также о своем решении дифференцировать бытовые энерготарифы по объемам с июля 2024 года накануне заявили власти Пермского края.