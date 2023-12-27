МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении лимита в размере 100 тысяч рублей для банковских переводов граждан без открытия счета в случае проведения упрощенной идентификации, следует из базы данных нижней палаты парламента. В ГД предложили запустить продажу билетов на "Щелкунчик" через "Госуслуги"

Документ разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации. При такой идентификации клиенту-физлицу достаточно предоставить банку свои паспортные данные или копию паспорта.

Законопроект ограничивает максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных денежных средств, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации гражданина суммой в 100 тысяч рублей. Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Одновременно в статью 10 закона "О национальной платежной системе" вносятся корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч рублей с 60 тысяч сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.

Сейчас перевод денежных средств по поручению физлица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, на сумму от 15 тысяч рублей и выше осуществляется при условии проведения упрощенной идентификации такого гражданина. При этом максимальная сумма такого перевода при такой идентификации не предусмотрена.

"Вышеуказанное обстоятельство не согласуется с международными стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (далее — ОД/ФТ), предписывающим при совершении разовых операций на сумму, превышающую установленное пороговое значение, применение стандартных мер проверки клиента, а также создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в целях ОД/ФТ", – отмечается в пояснительной записке.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 365 дней после его официального опубликования. Этот переходный период кабмин объясняет "необходимостью перестройки кредитными организациями процессов проведения идентификации, изменения внутренних процедур и правил внутреннего контроля".