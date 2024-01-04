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2024
https://1prime.ru/government/20240104/842730769.html
В Госдуме оценили указ о гражданстве для иностранцев-контрактников
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Указ президента России Владимира Путина о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, решит проблему с выдачей в другие страны ветеранов специальной... ПРАЙМ, 04.01.2024
общество , экономика, госпроекты, новости, госдума, россия, гражданство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Указ президента России Владимира Путина о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, решит проблему с выдачей в другие страны ветеранов специальной военной операции за наемничество, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"Теперь проблема с выдачей ветеранов СВО в другие страны, где их ждет наказание за "наемничество", разрешится. Своих граждан Россия не выдает!", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о приёме в гражданство России иностранцев, которые подписали контракт на службу в Вооружённых Силах России, и членов их семей.