МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Указ президента России Владимира Путина о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, решит проблему с выдачей в другие страны ветеранов специальной военной операции за наемничество, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Путин подписал закон о приеме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев

"Теперь проблема с выдачей ветеранов СВО в другие страны, где их ждет наказание за "наемничество", разрешится. Своих граждан Россия не выдает!", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о приёме в гражданство России иностранцев, которые подписали контракт на службу в Вооружённых Силах России, и членов их семей.