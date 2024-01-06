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Правительство выделит до трех миллионов рублей на благоустройство сел
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении объемов господдержки, предоставляемой регионам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских... ПРАЙМ, 06.01.2024
экономика, госпроекты, новости, россия, правительство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении объемов господдержки, предоставляемой регионам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, с 2 до 3 миллионов рублей на один проект, сообщила пресс-служба кабмина.
"Согласно документу, с 2 млн до 3 млн рублей увеличен максимальный размер господдержки, который может быть выделен из федерального бюджета на реализацию одного проекта благоустройства сельских территорий. С 1 млн до 3 млн рублей увеличен минимальный размер субсидии, предоставляемой региону на мероприятия по благоустройству сельских территорий", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале кабмина.
Отмечается, что данное решение должно способствовать развитию инфраструктуры сельских территорий.