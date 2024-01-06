МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении объемов господдержки, предоставляемой регионам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, с 2 до 3 миллионов рублей на один проект, сообщила пресс-служба кабмина. Мишустин призвал держать на контроле работу по борьбе с поддельным бензином

"Согласно документу, с 2 млн до 3 млн рублей увеличен максимальный размер господдержки, который может быть выделен из федерального бюджета на реализацию одного проекта благоустройства сельских территорий. С 1 млн до 3 млн рублей увеличен минимальный размер субсидии, предоставляемой региону на мероприятия по благоустройству сельских территорий", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале кабмина.

Отмечается, что данное решение должно способствовать развитию инфраструктуры сельских территорий.