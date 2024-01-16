МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Участниками программы долгосрочных сбережений, которая была запущена в этом году, к 2030 году могут стать не менее девяти миллионов человек, заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. Россияне получат еще один способ накопить на пенсию

"Мы хотели бы верить, что в программе долгосрочных сбережений будет сконцентрировано не менее 1,2 триллиона рублей", — сказал он в рамках международной выставки-форума "Россия", открывая День финансов.

В Центробанке называют этот инструмент важным не только для сохранения и приумножения сбережений россиян, но и для досрочного финансирования экономики. "Нам принципиально важно сегодня реализовывать длинные, сложные проекты. Для этого нужны длинные деньги, и программа долгосрочных сбережений поможет этот денежный актив сформировать", — отметил Чистюхин.

Новый сберегательный инструмент для граждан — программа долгосрочных сбережений — начала действовать в России с 1 января. Участие граждан будет происходить на добровольной основе. Желающим необходимо заключить соответствующий договор с негосударственным пенсионным фондом.

Государство принимает на себя обязательство софинансировать взносы граждан, если сумма взноса составляет не менее 2 тысяч рублей в следующих объемах: 1 руб. на 1 руб. взносов — при доходе участника программы до 80 тысяч рублей; 1 руб. на 2 руб. взносов — при доходе от 80 до 150 тысяч рублей; 1 руб. на 4 руб. взносов — при доходе свыше 150 тысяч рублей.

Софинансирование длится в течение трех лет. При этом первый год участник оплачивает взносы сам, государство подключается со второго года. Так, если гражданин заключил договор и уплатил взнос в 2024-м, государство внесет первый взнос в 2025 году. Максимальная сумма, которую оно добавит — 36 тысяч рублей в год

Периодические выплаты смогут ежемесячно получать мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет, либо граждане, участвовавшие в программе в течение не менее чем 15 лет. Эти выплаты могут быть срочными (на срок не менее 10 лет) или пожизненными.