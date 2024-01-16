МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Все российские школьники и студенты колледжей через 6 лет должны будут обладать базовыми знаниями в сфере финансовой грамотности, чтобы понимать, как устроен финансовый рынок, и уметь минимизировать его риски, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. ЦБ, Минфин и Минобрнауки будут сотрудничать в сфере финграмотности

Выступая на пленарной сессии в рамках Дня финансов на выставке "Россия", премьер отдельно остановился на вопросах повышения финансовой грамотности. По его словам, каждый человек должен знать, как управлять своими средствами максимально эффективно, и уметь их инвестировать.

"Это значимая составляющая. И наша задача — помочь им. Правительство вместе с Банком России уделяет вопросам повышения компетенций граждан в этой сфере отдельное внимание. Разработаны общеобразовательные программы и учебно-методическая база, прошли обучение более 135 тысяч преподавателей, проводятся олимпиады. Через шесть лет все российские школьники и студенты колледжей должны будут иметь базовые знания, которые помогут понять, как устроен финансовый рынок, его суть, особенности и риски, сформировать умение их минимизировать", — заявил Мишустин.

По его словам, основы финансовой грамотности помогут людям "принимать взвешенные решения, правильно составлять собственный бюджет, ставить и достигать семейные цели, свободно пользоваться современными услугами и технологиями, игнорируя уловки мошенников". Это также позволит узнать, что такое общественные финансы, как участвовать в планировании расходов в своем регионе, понимать, как работает экономика в целом, а от этого зависит развитие страны, добавил глава кабмина.