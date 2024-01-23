МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Определение, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей, установили в России, следует из указа президента Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей". На Западе признали очередной просчет в отношении Путина

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: ﻿﻿﻿установить, что многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно", — сказано в тексте.

Отмечается, что меры социальной поддержки должны предоставляться до достижения старшим ребенком совершеннолетия, либо 23 лет при условии его обучения в вузе или колледже по очной форме обучения.

Правительство, в соответствии с указом, установит единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, обеспечит ведение банка данных о многодетных семьях через ГИС "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере, а также осуществление мониторинга социально-экономического положения многодетных семей и реализации субъектами РФ мер социальной поддержки таких семей".

Кроме того, регионы получат право расширять категорию многодетных семей и устанавливать дополнительные меры поддержки. При этом, субъекты на смогут снижать имеющийся уровень поддержки многодетных семей. Путин рассмотрит предложение о соцгарантиях для многодетных отцов

Ранее весной 2023 года замглавы департамента демографической и семейной политики Минтруда России Елена Семенова заявляла, что семьи, где воспитываются три и более несовершеннолетних ребенка, следует считать многодетными. Депутат Госдумы Ирина Филатова, в свою очередь, предлагала продлить статус многодетной семьи стоит продлить до окончания очного обучения старших детей или их трудоустройства.

Позднее депутат ГД от "Новых людей" Владислав Даванков предлагал признать многодетными семьи с двумя детьми.

Президент России Владимир Путин 21 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил дать определение многодетным семьям. Как ответила на его просьбу вице-премьер Татьяна Голикова, критерий "многодетности" — трое и более детей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что правительство в 2024 году закрепит единый правовой статус многодетной семьи на федеральном уровне. По его словам, российские власти также продлят действие денежной выплаты при рождении третьего ребенка и уделят особое внимание охране здоровья россиян.