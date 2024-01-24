МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Совфед одобрил закон о денежной компенсации работнику в случае, когда зарплата не была начислена ему своевременно, а суд признал право на ее получение. Россию назвали одной из трех стран, где выросла реальная зарплата

Инициатива разработана правительством РФ во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 11 апреля 2023 года, вынесенного в связи с жалобой на невыплату причитающейся зарплаты сотрудников в полной мере.

Согласно существующим нормам, не было понятно, с какой даты следует начислять проценты за невыплаченную зарплату. Эту дату считали со дня начисления выплат, нарушители ТК могли выплатить их с большой задержкой. В судебной практике, как правило, признавалось право работника только на получение самих выплат, без учета предусмотренных законом процентов.

Инициативой устанавливается, что работодатель должен выплатить денежную компенсацию работнику, в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а судом было признано право на их получение.

При этом размер денежной компенсации исчисляется из фактически не выплаченных денег со дня после того, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с действующим правовым регулированием, по день фактического расчета включительно.