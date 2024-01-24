МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства 24 января прошел первое чтение в Госдуме в ходе пленарного собрания. За что у россиян могут конфисковать имущество и что оставят взамен

Сообщается, что изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Кроме того, согласно пояснительной записке к проекту, предлагается дополнить УК РФ механизмом по конфискации средств, ценностей и иного имущества, используемых для финансирования преступлений и иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Помимо конфискации имущества, проектом предполагает возможность по решению суда лишать специального, воинского или почетного звания и государственных наград в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности России.

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России. Отмечалось, что, помимо дискредитации армии, предлагается конфисковать имущество за призывы к введению санкций против России или действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны. За какие правонарушения у россиян конфискуют нажитое имущество сейчас и могут ли лишить единственного жилья