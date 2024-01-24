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Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии прошел I чтение
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Законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства 24 января прошел первое чтение в Госдуме в ходе... ПРАЙМ, 24.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства 24 января прошел первое чтение в Госдуме в ходе пленарного собрания.
Сообщается, что изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Кроме того, согласно пояснительной записке к проекту, предлагается дополнить УК РФ механизмом по конфискации средств, ценностей и иного имущества, используемых для финансирования преступлений и иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
Помимо конфискации имущества, проектом предполагает возможность по решению суда лишать специального, воинского или почетного звания и государственных наград в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности России.
Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России. Отмечалось, что, помимо дискредитации армии, предлагается конфисковать имущество за призывы к введению санкций против России или действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны. За какие правонарушения у россиян конфискуют нажитое имущество сейчас и могут ли лишить единственного жилья