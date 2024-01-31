МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, который позволит изымать имущество за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства. За что у россиян могут конфисковать имущество и что оставят взамен

"Этот консолидированная позиция абсолютного большинства депутатов Госдумы. Под инициативой стоят 395 подписей", — сказал председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, закон позволит наказать "негодяев и предателей", которые совершали преступления против России и оскорбляли российских солдат и офицеров.

Отмечается, что в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы внесут изменения, они коснутся конфискации имущества или денежных средств за деятельность, направленную против безопасности России.

Согласно пояснительной записке, УК дополнят механизмом, предусматривающим изъятие имущества, которое использовалось для финансирования соответствующей деятельности. Подчеркивается, что речь пойдет об активах, нажитых преступным путем и использующихся для финансирования незаконной деятельности. Закон также введет конфискацию имущества и лишение почетных званий за публичные оскорбления и дискредитацию ВС России.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова отмечала, что четкого понимания, как и в каких объемах будут конфисковывать имущество, нет. Сейчас, по ее словам, для изъятия любых активов необходимо решение суда. До вынесения вердикта на имущества могут наложить арест. В целом, справедливость конфискации как формы наказания оценивается в контексте баланса интересов общества и индивидуальных прав осужденного, добавила юрист.