В Госдуму внесен проект обращения к конгрессу в связи с крушением Ил-76
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В Госдуму внесен проект обращения нижней палаты к конгрессу США, посвященного совершению украинской стороной теракта, повлекшего крушение самолета Ил-76 в Белгородной области.
Соответствующий документ опубликован на портале Госдумы.
"Депутаты Государственной думы призывают членов конгресса Соединенных Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта", — сообщается в материале.
В обращении депутаты также подчеркнули, что преднамеренное замалчивание правды о жертвах преступных действий киевского режима — это путь в тупик. По их словам, существуют неоспоримые доказательства того, что западное оружие в результаты преступных махинаций попадает в руки террористов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин писал в своем Telegram-канале, что 1 февраля палата рассмотрит обращение к конгрессу США, посвященное использованию ЗРК Patriot при украинской атаке на Ил-76 в Белгородской области.
"Государственная Дума сегодня рассмотрит обращение к конгрессу США. Преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт. Экспертиза доказала, что транспортный самолёт Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot", — отметил спикер в посте.
Кроме того, Володин подчеркнул, что конгрессмены должны понимать, кому президент США Джо Байден предоставляет американское оружие и как оно используется. По его словам, киевский режим использует поставляемое вооружение для совершения преступлений против гражданского населения.
https://1prime.ru/government/20240201/842953905.html