МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В Госдуму внесен проект обращения нижней палаты к конгрессу США, посвященного совершению украинской стороной теракта, повлекшего крушение самолета Ил-76 в Белгородной области. Запад старается замять историю с крушением Ил-76, заявил Путин

Соответствующий документ опубликован на портале Госдумы.

"Депутаты Государственной думы призывают членов конгресса Соединенных Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта", — сообщается в материале.

В обращении депутаты также подчеркнули, что преднамеренное замалчивание правды о жертвах преступных действий киевского режима — это путь в тупик. По их словам, существуют неоспоримые доказательства того, что западное оружие в результаты преступных махинаций попадает в руки террористов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин писал в своем Telegram-канале, что 1 февраля палата рассмотрит обращение к конгрессу США, посвященное использованию ЗРК Patriot при украинской атаке на Ил-76 в Белгородской области.

"Государственная Дума сегодня рассмотрит обращение к конгрессу США. Преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт. Экспертиза доказала, что транспортный самолёт Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot", — отметил спикер в посте.

Кроме того, Володин подчеркнул, что конгрессмены должны понимать, кому президент США Джо Байден предоставляет американское оружие и как оно используется. По его словам, киевский режим использует поставляемое вооружение для совершения преступлений против гражданского населения.