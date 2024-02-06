МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совета Федерации на заседании 6 февраля одобрил закон, согласно которому расширяются полномочия регионов в борьбе с так называемыми "наливайками" и ужесточаются требования к алкогольной продукции. Госдума расширила полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками"

Согласно документу, регионы получат право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях. Кроме того, они смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки, такие как пиво, сидр, пуаре, медовуху, из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.

Также уточняется, что регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в общепите (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, в то время как раньше субъекты России могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

Сообщается, что сенаторы планируют рассмотреть закон на пленарном заседании в среду 7 февраля.

Ранее 1 февраля Госдума приняла закон, расширяющий полномочия регионов в борьбе с "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции.