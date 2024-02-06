2024-02-06T09:37:00+03:00
2024-02-06T10:44:10+03:00
2024-02-06T09:37:00+03:00
2024
https://1prime.ru/government/20240206/842993321.html
Совфед одобрил закон об ограничении "наливаек" в домах
Госпроекты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Бюджетный комитет Совета Федерации на заседании 6 февраля одобрил закон, согласно которому расширяются полномочия регионов в борьбе с так называемыми "наливайками" и ужесточаются... ПРАЙМ, 06.02.2024
потребрынок, бизнес, экономика, госпроекты, новости, россия, совфед, "наливайки"
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/18/839001861.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/18/839001861.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/18/839001860.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/18/839001860.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/18/839001848.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/18/839001848.jpg
https://1prime.ru/society/20240201/842957598.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совета Федерации на заседании 6 февраля одобрил закон, согласно которому расширяются полномочия регионов в борьбе с так называемыми "наливайками" и ужесточаются требования к алкогольной продукции.
Согласно документу, регионы получат право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях. Кроме того, они смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки, такие как пиво, сидр, пуаре, медовуху, из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.
Также уточняется, что регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в общепите (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, в то время как раньше субъекты России могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
Сообщается, что сенаторы планируют рассмотреть закон на пленарном заседании в среду 7 февраля.
Ранее 1 февраля Госдума приняла закон, расширяющий полномочия регионов в борьбе с "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции.