МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, который вносит изменения в договор о Евразийском экономическом союзе в части оказания финансового содействия совместным промышленным кооперационным проектам стран ЕАЭС. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. США разочарованы действиями Венгрии по ратификации членства Швеции в НАТО

Протокол, внесенный на ратификацию Путиным, подписан в Москве 25 мая 2023 года. Он определяет порядок оказания финансового содействия при реализации странами ЕАЭС таких проектов за счет бюджета союза.

Объем средств в бюджете ЕАЭС на финансовую поддержку таких совместных проектов в очередном финансовом году будет определяться пропорционально общей сумме поступлений в бюджеты государств ЕАЭС от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в предыдущем финансовом году. Размер этого процентного соотношения и форма оказания финансового содействия совместным промышленным проектам будут определяться Высшим Евразийским экономическим советом.

Как говорил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, предполагается, что размер финансовой поддержки составит 10% от общей суммы поступлений таких пошлин. А финансовое содействие будет осуществляться в форме субсидирования процентных ставок по кредитам и займам международных и национальных финансовых организаций.

Порядок отбора и реализации проектов, а также оказания финансового содействия из бюджета ЕАЭС будет определен положением, которое утвердит Евразийский межправительственный совет.

Реализация протокола повлечет за собой дополнительные расходы и будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете, отмечал Евтухов. По его словам, в 2024 году на оказание финансового содействия проектам ЕАЭС будет предусмотрено 1,7 миллиарда российских рублей. Размер долевого вноса РФ на эти цели составит 1,5 миллиарда рублей.

Замминистра уточнял, что механизм финансового содействия рассчитан на пять лет с даты вступления протокола в силу с возможностью его пролонгации.