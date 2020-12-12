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Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за полминуты
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Ополаскиватели для полости рта американского производства, которые в своем составе содержат хлорид цетилпиридиния, уничтожают коронавирус за полминуты, отмечается в опубликованном... ПРАЙМ, 12.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Ополаскиватели для полости рта американского производства, которые в своем составе содержат хлорид цетилпиридиния, уничтожают коронавирус за полминуты, отмечается в опубликованном British Dental Journal исследовании.
Специалисты также пришли к выводу, что зубные пасты с цинком и оловом в своем составе могут нейтрализовать вирус за 2 минуты.
"Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2… путем временного уменьшения количества вируса во рту", — отмечается в исследовании.
Напомним, что с начала пандемии коронавируса по всему миру зарегистрировано уже более 71 миллиона заболевших. Из них почти 50 миллионов выздоровели, свыше 1,6 миллиона человек скончались.
В России на 12 декабря было выявлено 2 625 848 случаев COVID-19, выздоровели 2 085 958 человек, умерли — 46 453.