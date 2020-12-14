МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Привлекательные ароматизаторы, которые побуждают многих молодых людей заняться вейпингом, могут нанести вред их сердцу. Это показало новое исследование ученых из университета Южной Флориды (США), опубликованное в журнале American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. Стало известно, как связано курение вейпа и коронавирус

Специалисты провели эксперимент на иммортализованных клетках сердца и на мышах. Сначала они проверили вредное воздействие трех популярных ароматизаторов электронных сигарет (фруктовый, корицу и ванильный крем) на клетках сердечной мышцы мышей (HL-1 — это иммортализованные клетки предсердия, способные к спонтанному сокращению). Все три вкуса оказались токсичными для HL-1.

Затем воздействию трех разных видов паров электронных сигарет подвергались клетки сердечной мышцы, полученные из плюрипотентных стволовых клеток человека. Ученые выявили, что первый вид пара, содержащий только растворитель, мешал электрической активности и частоте сердечных сокращений в клетках. Второй, с добавлением никотина к растворителю, усилил токсическое воздействие. Что же касается третьего вида пара, состоящего из никотина, растворителя и ароматизатора ванильного крема, то он еще больше увеличил повреждения клеток сердца.

После экспериментов на клетках ученые приступили к изучению реакции здоровых молодых мышей на ароматизаторы в электронных сигаретах. Животные вдыхали электронные пары со вкусом ванили по 60 раз пять дней в неделю в течение десяти недель.

Ученые отметили, что в результате экспериментов над живыми мышами стало очевидно, что вейпинг мешает нормальной вариабельности сердечного ритма мышей, нарушая контроль вегетативной нервной системы над частотой сердечных сокращений. Помимо этого, животные, подвергавшиеся воздействию паров электронных сигарет с ароматизатором, были более склонны к аномальному и опасному нарушению сердечного ритма, известному как желудочковая тахикардия.

"Наши исследования важны, потому что регулирование индустрии вейпинга все еще продолжается. Необходимо учесть все возможные риски курения электронных сигарет, чтобы эффективно регулировать индустрию электронных систем доставки никотина", — подчеркнул доктор Нуджаим, один из ученых, принимавших участие в эксперименте.