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Еврокомиссия объявила о начале вакцинации в ЕС
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Страны Европейского союза в период с 27 по 29 декабря скоординировано начнут проводить кампанию по вакцинации от коронавируса, сообщила в Twitter глава Европейской комиссии Урсула... ПРАЙМ, 17.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ.Страны Европейского союза в период с 27 по 29 декабря скоординировано начнут проводить кампанию по вакцинации от коронавируса, сообщила в Twitter глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Пришло время Европы. 27, 28 и 29 декабря в ЕС стартует вакцинация. Мы вместе защитим наших граждан", — написала глава ЕК.
Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) 21 декабря планирует провести заседание, в ходе которого ожидается выдача временного разрешения для вакцины от COVID компаний Pfizer и BioNTech на использование в странах Евросоюза.