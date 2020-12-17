МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ.Страны Европейского союза в период с 27 по 29 декабря скоординировано начнут проводить кампанию по вакцинации от коронавируса, сообщила в Twitter глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Путин рассказал об иностранном производстве вакцины и вакцинации россиян

"Пришло время Европы. 27, 28 и 29 декабря в ЕС стартует вакцинация. Мы вместе защитим наших граждан", — написала глава ЕК.

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) 21 декабря планирует провести заседание, в ходе которого ожидается выдача временного разрешения для вакцины от COVID компаний Pfizer и BioNTech на использование в странах Евросоюза.