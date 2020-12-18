МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Правительство России выделило регионам еще 2,78 млрд руб. для обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РБК. Путин поручил выделить регионам средства на лекарства для борьбы с COVID

Средства поступят Минздраву из резервного фонда правительства "в целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции".

Лекарствами планируется обеспечить как минимум 353 961 больного COVID-19.

В середине текущего месяца Михаил Мишустин сообщил, что власти продлили предоставление бесплатных лекарств пациентам с коронавирусной инфекцией, которые проходят амбулаторное лечение. На эти цели планируется выделить еще 2,8 млрд руб., что позволит обеспечить лекарствами около 350 тыс. человек, сказал премьер-министр.