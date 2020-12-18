МОСКВА, 18 дек —ПРАЙМ. Научные сотрудники Вашингтонского университета (США) доказали способность патогенных белков коронавируса непосредственно воздействовать на мозг, тем самым вызывая потенциально смертельные нарушения в работе нервной системы, говорится в научной статье в журнале Nature Neuroscience. Назван новый фактор, повышающий риск заражения коронавирусом

Ученые обнаружили, что S-белок (S1), который прикреплен к оболочке коронавируса, может сам по себе проникать через гематоэнцефалический барьер у мышей. Тем самым провоцируются воспалительные процессы из-за выброса цитокинов.

Этим действием он похож на белок gp 120 у ВИЧ-1 (также относится к гликопротеинам и связывается с клеточными рецепторами).

Коронавирусный белок, как и в случае с gp 120, способен проникать в мозг. Это позволяет SARS-CoV-2 атаковать дыхательные центры мозга, вызывая нарушение дыхания.

Как показали эксперименты специалистов, S1 быстрее транспортируется в обонятельной луковице и почках мужчин, чем у женщин. Ученые связывают это с повышенной предрасположенностью мужчин к более тяжелому течению зоболевания при заражении COVID-19.

Результаты американских специалистов подтверждают выводы ученых Берлинского университета имени Гумбольдта: они ранее доказали, что SARS-CoV-2 имеет способность проникать в мозг по обонятельному нерву, вызывая тем самым прямые повреждения центральной нервной системы (ЦНС) и опасные неврологические симптомы.