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В ЮАР обнаружили новый тип коронавируса
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Ученые не исключают, что вторая волна заболевания в стране связана именно с новой мутацией SARS-CoV-2. Новая версия вируса распространяется быстрее, сообщает РБК. Найденную... ПРАЙМ, 19.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ученые не исключают, что вторая волна заболевания в стране связана именно с новой мутацией SARS-CoV-2. Новая версия вируса распространяется быстрее, сообщает РБК.
Найденную разновидность коронавируса назвали 501.V2. Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе отметил, что генетики изучают образцы вируса с марта, и его новый вариант стал преобладать в стране в последние два месяца. Ученые считают, что вторая волна заболевания в ЮАР связана именно с ним.
В больницах стало появляться больше молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, которые попадают к медикам в критическом состоянии из-за COVID-19. Мхизе также заявил, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее.
Чиновник отметил, что новые данные вызывают беспокойство, но "поводов для паники нет".