МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию, это проверено на разных животных, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Влияние вакцины на репродуктивную функцию, естественно, проверялась на животных — на мышах и кроликах. Никакого негативного влияния нет",- сказал Гинцбург.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.