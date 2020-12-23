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Биолог рассказала, каких пациентов с COVID-19 не стоит выписывать домой
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Те пациенты, которые ранее получали терапию от COVID-19, которая могла способствовать мутации вируса, не должны выписываться домой до полного выздоровления. Об этом сообщили РИА... ПРАЙМ, 23.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Те пациенты, которые ранее получали терапию от COVID-19, которая могла способствовать мутации вируса, не должны выписываться домой до полного выздоровления. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.
Биолог пояснила, что применение антивирусных препаратов, таких как фавипиравир, способствует получению "испорченных", мутировавших вариантов вируса. Некоторые из них могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции. После применения в процессе лечения конвалесцентой плазмы, которая содержит антитела к вирусу, слабые штаммы выбиваются, а сильные могут проскочить и "пойти в мир".
По мнению Анчи Барановой, правильнее наблюдать за пациентами, которые долго лечатся, и отмечать, с какими остаточными вирусами они выходят после лечения.