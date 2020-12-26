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Ученые раскрыли опасность нового штамма коронавируса
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Ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины выяснили, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2,... ПРАЙМ, 26.12.2020
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины выяснили, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Phys.org.
Пока не известно, является ли новый штамм более вирулентным и опасным для зараженного человека, но он потенциально более заразен, так как быстро замещает собой другие формы SARS-CoV-2. Высокая заразность подразумевает, что штамм будет способствовать росту заболеваемости, увеличению нагрузки на системы здравоохранения и повышению уровня смертности. При этом даже региональные ограничения не смогут предотвратить еще большее распространение COVID-19, если образовательные учреждения не будут закрыты, подчеркнули специалисты.
В настоящее время британский штамм зарегистрирован в таких странах, как Германия и Швейцария.
При этом разработчики вакцин утверждают, что новый штамм коронавируса остается уязвимым для существующих вакцин.