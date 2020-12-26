МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Тяжелых аллергических реакций при применении вакцины "Спутник V" не наблюдалось, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Стало известно, кому противопоказана вакцина от COVID-19

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что вакцину "Спутник V" можно делать людям с аллергическими осложнениями, но не в стадии, когда заболевание обострено.

"Тяжелых аллергических реакций при применении вакцины "Спутник V" и во время клинических испытаний первой, второй, третьей фазы, и во время гражданского оборота… ничего похожего не наблюдалось", — рассказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что Минздрав и Росздравнадзор очень жестко отслеживают всю "побочку".

Ранее газета Newsweek со ссылкой на источники сообщила, что сильная аллергическая реакция проявилась у медработника в Нью-Йорке после прививки против коронавируса от американской компании Pfizer, он был госпитализирован. Кроме того, ранее стало известно, что двум медработникам в американском штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Один из них был госпитализирован. Как сообщали СМИ, его реакция на вакцину была схожа с той, которая ранее проявилась, предположительно, у двух медработников после прививок в Великобритании.