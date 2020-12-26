МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Сбалансированное питание и специальная гимнастика помогут восстановить легкие после коронавирусной инфекции COVID-19, а у курильщиков, если они не откажутся от вредной привычки, легкие никогда не восстановятся полностью, заявил доктор медицинских наук, заслуженный врач России Александр Карабиненко. Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск заражения COVID-19

"Надо полноценно питаться, делать дыхательную гимнастику, укреплять иммунитет, тогда организм сам сбалансирует процессы восстановления. Если человек плохо дышит, измеряйте уровень кислорода, измеряйте силу дыхательной мускулатуры — как он дышит, выдыхает, вдыхает. Этим вопросам надо уделить внимание", — приводит слова Карабиненко радио Sputnik.

Он также подчеркнул, что питание должно быть полноценным и сбалансированным. А недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища не дают хороших белков, витаминов, микроэлементов.

"Курильщикам можно не заботиться о нормальном восстановлении легких, после ковида особенно, если они продолжают курить. У них только хуже все будет по функциональным параметрам, лучше не будет", — подчеркнул Карабиненко.