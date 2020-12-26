МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Сбалансированное питание и специальная гимнастика помогут восстановить легкие после коронавирусной инфекции COVID-19, а у курильщиков, если они не откажутся от вредной привычки, легкие никогда не восстановятся полностью, заявил доктор медицинских наук, заслуженный врач России Александр Карабиненко.
"Надо полноценно питаться, делать дыхательную гимнастику, укреплять иммунитет, тогда организм сам сбалансирует процессы восстановления. Если человек плохо дышит, измеряйте уровень кислорода, измеряйте силу дыхательной мускулатуры — как он дышит, выдыхает, вдыхает. Этим вопросам надо уделить внимание", — приводит слова Карабиненко радио Sputnik.
Он также подчеркнул, что питание должно быть полноценным и сбалансированным. А недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища не дают хороших белков, витаминов, микроэлементов.
"Курильщикам можно не заботиться о нормальном восстановлении легких, после ковида особенно, если они продолжают курить. У них только хуже все будет по функциональным параметрам, лучше не будет", — подчеркнул Карабиненко.
https://1prime.ru/health/20201226/832685634.html