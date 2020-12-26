МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России одобрило применение вакцины "Спутник V" (разработано центром Гамалеи) для людей старшей возрастной группы, то есть, старше 60 лет. Число случаев COVID-19 в России превысило 3 миллиона

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Теперь вакцина" Спутник" разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", — отметил министр здравоохранения РФ.

Он добавил, что клинические исследования подтвердили безопасность и эффективность этой вакцины.

Напомним, что "Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19. Препарат был разработан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.

Летом текущего 2020 года вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Пострегистрационная фаза испытаний началась в сентябре.

Помимо России, исследования этого препарата проводятся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Венесуэле и Белоруссии. Около 50 стран заявили о готовности закупать у РФ этот препарат.