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"Спутник V" одобрили для вакцинации людей старше 60 лет
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Министерство здравоохранения России одобрило применение вакцины "Спутник V" (разработано центром Гамалеи) для людей старшей возрастной группы, то есть, старше 60 лет. Об этом в... ПРАЙМ, 26.12.2020
спутник v, коронавирус, россия, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России одобрило применение вакцины "Спутник V" (разработано центром Гамалеи) для людей старшей возрастной группы, то есть, старше 60 лет.
Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
"Теперь вакцина" Спутник" разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", — отметил министр здравоохранения РФ.
Он добавил, что клинические исследования подтвердили безопасность и эффективность этой вакцины.
Напомним, что "Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19. Препарат был разработан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.
Летом текущего 2020 года вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Пострегистрационная фаза испытаний началась в сентябре.
Помимо России, исследования этого препарата проводятся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Венесуэле и Белоруссии. Около 50 стран заявили о готовности закупать у РФ этот препарат.