МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Врач из американского города Бостон заявил о серьезной аллергической реакции после прививки вакциной Moderna, пишет The New York Times.

! Спутник V"

"Спутник V" одобрили для вакцинации людей старше 60 лет

Отмечается, что это первый подобный случай аллергии.

Ранее сообщалось, что серьезные аллергические реакции были зафиксированы на вакцину компаний Pfizer и BioNTech: изучается как минимум 6 подобных случаев.

Что касается препарата Moderna, то случай реакции на него произошел с врачом Хоссейном Садрзаде (Бостонский медицинский центр). По его словам, у него началась острая аллергическая реакция уже через несколько минут после введения этой прививки: он почувствовал учащенное сердцебиение и головокружение. Поясняется, что мужчина страдает аллергией на моллюсков.

"После того как я получил вакцину, я почувствовал тахикардию, но подумал, что это, возможно, тревога — мне было страшно после того, как я узнал о реакциях на Pfizer (вакцину компании.- "Ъ") в США, особенно среди людей, у которых аллергия на моллюсков, как у меня",- цитирует специалиста телеканал CNN.

Представитель Бостонского медицинского центра подтвердил СМИ, что их сотрудник получил вакцину компании Moderna. В свою очередь представитель Moderna прокомментировал, что фармкомпания не может комментировать отдельные случаи реакции на препарат.

Соединенные Штаты уже долгое время остаются страной-лидером по количеству заразившихся COVID-19. В стране заразилось 18,7 миллиона человек. Умерли — 330,3 тысячи человек.

В России, по данным на 26 декабря, число заразившихся коронавирусом превысило три миллиона человек.