МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Врач из американского города Бостон заявил о серьезной аллергической реакции после прививки вакциной Moderna, пишет The New York Times. "Спутник V" одобрили для вакцинации людей старше 60 лет

Отмечается, что это первый подобный случай аллергии.

Ранее сообщалось, что серьезные аллергические реакции были зафиксированы на вакцину компаний Pfizer и BioNTech: изучается как минимум 6 подобных случаев.

Что касается препарата Moderna, то случай реакции на него произошел с врачом Хоссейном Садрзаде (Бостонский медицинский центр). По его словам, у него началась острая аллергическая реакция уже через несколько минут после введения этой прививки: он почувствовал учащенное сердцебиение и головокружение. Поясняется, что мужчина страдает аллергией на моллюсков.

"После того как я получил вакцину, я почувствовал тахикардию, но подумал, что это, возможно, тревога — мне было страшно после того, как я узнал о реакциях на Pfizer (вакцину компании.- "Ъ") в США, особенно среди людей, у которых аллергия на моллюсков, как у меня",- цитирует специалиста телеканал CNN.

Представитель Бостонского медицинского центра подтвердил СМИ, что их сотрудник получил вакцину компании Moderna. В свою очередь представитель Moderna прокомментировал, что фармкомпания не может комментировать отдельные случаи реакции на препарат.

Соединенные Штаты уже долгое время остаются страной-лидером по количеству заразившихся COVID-19. В стране заразилось 18,7 миллиона человек. Умерли — 330,3 тысячи человек.

В России, по данным на 26 декабря, число заразившихся коронавирусом превысило три миллиона человек.