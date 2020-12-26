МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 3 миллиона, достигнув отметки в 3 021 964, рост за последние сутки составил 29 258, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "Спутник V" одобрили для вакцинации людей старше 60 лет

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 29 258 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4571 (15,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 021 964 случая заболевания. Темп прироста — 1%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 7480, в Санкт-Петербурге — 3755, Подмосковье — 1615, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 7480, 2. Санкт-Петербург — 3755, 3. Московская область — 1615", — говорится в сообщении.

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 в регионах России за сутки зарегистрирован в Туве и Еврейской автономной области — 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Еврейская автономная область — 0,5%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область — 0,6%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Республике Алтай, Республике Ингушетия, Нижегородской области, Кабардино-Балкарской Республике, Иркутской области, Республике Мордовия, Красноярском крае, Тюменской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Республике Дагестан и Краснодарском крае темп прироста случаев COVID-19 составил 0,7%.

СМЕРТНОСТЬ

За сутки в России подтверждены 567 смертей с COVID-19, за все время — 54 226, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 567 летальных случаев… За весь период по России умерло 54 226 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Санкт-Петербурге скончались 82 пациента, в Москве — 77, в Ростовской области и Красноярском крае — по 21.