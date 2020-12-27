МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что пандемия коронавируса — не последняя пандемия. По его мнению, не нужно удивляться последствиям COVID-19, так как на протяжении многих лет было много "сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии". Об этом сообщает "Коммерсант". Пандемия стала временным вызовом, но запустила структурные изменения

"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", — сказал глава ВОЗ.

Он обратил внимание на радикальные изменения, которые принесла пандемия. За год мир "перевернулся с ног на голову", а воздействие коронавируса вышло за пределы "собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик".

Глава ВОЗ призвал выделять деньги на предотвращение чрезвычайных ситуаций и на первичную медицинскую помощь. Он полагает, что усилия по улучшению человеческого здоровья обречены на провал, если в мире не начнут учитывать взаимодействие с животными, а также "экзистенциальные угрозы, связанные с изменением климата".