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В ВОЗ предупредили о новых пандемиях
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что пандемия коронавируса — не последняя пандемия. По его мнению, не нужно удивляться... ПРАЙМ, 27.12.2020
новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что пандемия коронавируса — не последняя пандемия. По его мнению, не нужно удивляться последствиям COVID-19, так как на протяжении многих лет было много "сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии". Об этом сообщает "Коммерсант".
"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", — сказал глава ВОЗ.
Он обратил внимание на радикальные изменения, которые принесла пандемия. За год мир "перевернулся с ног на голову", а воздействие коронавируса вышло за пределы "собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик".
Глава ВОЗ призвал выделять деньги на предотвращение чрезвычайных ситуаций и на первичную медицинскую помощь. Он полагает, что усилия по улучшению человеческого здоровья обречены на провал, если в мире не начнут учитывать взаимодействие с животными, а также "экзистенциальные угрозы, связанные с изменением климата".