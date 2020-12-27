БРЮССЕЛЬ, 27 дек — ПРАЙМ. Вакцинация против коронавируса первой одобренной вакциной от Pfizer/BioNTech начинается в Евросоюзе в это воскресенье на фоне усиленных ранее ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. ВОЗ сообщила, что новый штамм коронавируса найден в восьми странах Европы

Страны ЕС не могли начать вакцинацию до одобрений препарата на уровне Евросоюза. Еврокомиссия в понедельник допустила на рынок ЕС, вслед за положительной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), первую вакцину — от Pfizer/BioNTech.

Эксперты из EMA тогда сообщили, что среди отмеченных нежелательных последствий использования вакцины были, к примеру, боль в области ее введения, усталость, головная боль, температура. Обычно эти симптомы были легкими и длились около дня. Однако важно сохранять тщательное наблюдение за использованием препарата и в случае появления новых побочных эффектов иметь возможность оперативно отследить их и принять меры, отметили тогда в EMA.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что этот препарат будет доступен всем государствам Евросоюза одновременно и на единых условиях. Договор с Pfizer/BioNTech предполагал приобретение 200 миллионов доз в ЕС с опцией на поставки еще 100 миллионов. Всего население 27 государств союза насчитывает около 450 миллионов человек. СМИ: большинство немцев боится побочных действий прививки от COVID

Общее количество доз вакцины будет ограничено на начальных этапах и до тех пор, пока их производство не будет увеличено, писала ЕК.

Препарат должен был постепенно распределяться по государствам союза. Глава ЕК рассказала в субботу, что первые партии были доставлены во все страны ЕС.

Еврокомиссия рассчитывала, что вакцинация может начаться 27-29 декабря. При этом решения о дате начала этого процесса принимают сами страны союза. Сообщалось, что многие государства планировали начать делать прививки уже в это воскресенье. Среди них Германия, Франция, Италия, Испания, Греции, Австрия, Эстония, Литва, Польша, Болгария. А в Ирландии, к примеру, начало вакцинации намечено на 30 декабря, в Бельгии — на 28 декабря.

ЕК ранее предложила примеры приоритетных групп людей для старта прививок. Большинство стран ЕС, по информации Еврокомиссии, наметили такие группы.

Нередко отмечалось, что вакцинация будет начата с медработников и людей старшего возраста. Например, в Испании первыми получат вакцину постояльцы домов престарелых и медицинские работники. В Австрии самыми первыми привьют пять добровольцев старше 80 лет и далее продолжат вакцинировать пожилых с акцентом на постояльцев домов престарелых, а также сотрудников сферы здравоохранения.

Подавляющее большинство государств-членов союза хотели предлагать вакцинацию бесплатно, сообщала ЕК.

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Еврокомиссия в своих материалах ранее отмечала, что пандемия коронавируса в Европе может быть взята под контроль к концу 2021 года, но это будет зависеть, в том числе, от темпов вакцинации.

При этом у властей ЕС пока недостаточно данных, чтобы понять, может ли привитый человек распространять вирус. Пока что даже вакцинированные люди должны будут носить маски, избегать скопления людей в помещении, соблюдать социальную дистанцию, отмечала ЕК.

Европейские власти могут в ближайшие время одобрить новые вакцины от коронавируса, если они окажутся безопасными и эффективными, говорила фон дер Ляйен. При этом на данный момент в Европейском медицинском агентстве есть лишь одна заявка по вакцине против COVID — от Moderna. Ожидается, что решение по ней будет принято в начале января.