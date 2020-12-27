МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Доктор медицинских наук Николай Косенков и терапевт Людмила Лапа рассказали, какие лекарства стоит подготовить к празднованию Нового года.

Людмила Лапа посоветовала проверить в домашней аптечке наличие двух базовых препаратов — аспирина и сорбентов.

"Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли и самочувствие будет прекрасным", — сообщила она в комментарии RT.

Терапевт также посоветовала иметь при себе кроворазжижающие препараты, поскольку любое злоупотребление едой сгущает кровь и перегружает печень.

«Обязательно, конечно, следить за разжижением крови, потому что любой алкоголь, любое злоупотребление едой сгущает кровь и мы перегружаем печень. Поэтому важно следить за реологией крови», — добавила Лапа. Московские больницы готовятся к росту нагрузки после праздников

Николай Косенков, в свою очередь, дал рекомендации по питанию во время праздничного застолья.

Косенков объяснил, что соблюдение меры в употреблении еды и алкогольных напитков поможет избежать использования лекарств.

Он также призвал ограничить употребление мяса и газированных напитков. Как отметил Косенков, злоупотребление ими негативно сказывается на работе поджелудочной железы и усложняет функционал печени.

«Газированные алкогольные напитки, например шампанское, плохо действуют на поджелудочную железу — может возникнуть панкреатит. Стоит ограничивать количество шампанского и минеральной воды с газом, по минимуму стоит запивать этими напитками еду. Углекислый газ может активизировать хронический панкреатит или вызвать острый панкреатит, и особенно это касается шампанского», — рассказал доктор медицинских наук.