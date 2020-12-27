МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Самая опасная зона в аэропорту с точки зрения заражения коронавирусом — это место досмотра, где сложно соблюдать социальную дистанцию и где используются пластиковые лотки для вещей, после прохождения досмотра следует обработать руки антисептиком, чтобы снизить риск заражения, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Онищенко перечислил места, где есть риск заразиться коронавирусом

"Потенциально самая "грязная" — зона досмотра, где из-за скопления людей порой очень трудно соблюдать дистанцию и где используются пластиковые лотки, в которые пассажиры складывают личные вещи и документы. Но если вы не будете толпиться в очереди и не станете снимать маску (или стягивать ее с носа на подбородок), а после прохождения досмотра обработаете руки антисептиком, то этим вы существенно снизите риск заразиться", — сказал Лебедев.

Он отметил, что лучше без необходимости не ходить по зданию аэропорта, не бродить по магазинам и кафе, а если пришлось, то делать это в маске и расплачиваться за покупками не наличными, а картой.

Кроме того, регистрироваться на рейсы лучше онлайн, и по возможности следует соблюдать социальную дистанцию, так риск подхватить инфекцию ниже, уточнил Лебедев. "Аэрофлот" не пустит в самолет пассажиров без масок

При этом в самом самолёте воздух полностью обновляется каждые 3 минуты, риск заражения коронавирусом есть только от ближайших соседей или бортпроводников, заявил Михаил Лебедев.

"В полете воздух в салоне полностью обновляется каждые три минуты. Половина его забирается из-за борта, другая половина пропускается через HEPA-фильтры, очищающие от 99% вредных примесей и вирусов. Направление вентиляции в самолетах способствует снижению риска заражения, воздух курсирует не по кругу, проходя по всем рядам самолета, а идет исключительно сверху вниз", — сказал Лебедев.

Он пояснил, что благодаря этому воздушные потоки не перемешиваются. И если человек не ходит туда-сюда по салону, а сидит в кресле, то риск заразиться у него есть только от ближайших соседей или от бортпроводников, поэтому авиакомпании обязывают персонал работать исключительно в перчатках и масках.