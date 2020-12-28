МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Новые варианты коронавируса не сделают вакцины бесполезными, а могут лишь немного снизить их эффективность, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Оценена эффективность российских вакцин против нового штамма коронавируса

"Новые варианты вируса могут повлиять и на эффективность вакцины, но не "черно-белым образом". Не через варианты "да"-"нет". Ну, допустим, станет в среднем по популяции не 99% защиты, а 91%. Ничего страшного. Мы и так знаем, что вакцина тоже не вечная, и что может потребоваться ревакцинация. Самое плохое, что может быть с нами — это ежегодная ревакцинация", — сказала Баранова.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.