2020-12-28T04:25:14+03:00
2020-12-28T04:25:14+03:00
2020-12-28T04:25:14+03:00
2020
https://1prime.ru/health/20201228/832693492.html
Ученый оценила эффективность вакцин против новых штаммов COVID
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Новые варианты коронавируса не сделают вакцины бесполезными, а могут лишь немного снизить их эффективность, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета... ПРАЙМ, 28.12.2020
новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83263/85/832638537.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83263/85/832638537.jpg
https://1prime.ru/images/83263/85/832638536.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83263/85/832638536.jpg
https://1prime.ru/images/83263/85/832638524.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83263/85/832638524.jpg
https://1prime.ru/society/20201221/832646337.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Новые варианты коронавируса не сделают вакцины бесполезными, а могут лишь немного снизить их эффективность, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"Новые варианты вируса могут повлиять и на эффективность вакцины, но не "черно-белым образом". Не через варианты "да"-"нет". Ну, допустим, станет в среднем по популяции не 99% защиты, а 91%. Ничего страшного. Мы и так знаем, что вакцина тоже не вечная, и что может потребоваться ревакцинация. Самое плохое, что может быть с нами — это ежегодная ревакцинация", — сказала Баранова.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.