МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Дэвид Хейманн считает, что "цель" коронавируса SARS-CoV-2 — стать эндемиком. Об этом написал The Guardian со ссылкой на его слова. Коронавирус-мутант: добьет ли он мировую экономику

Специалист сказал, что, "судя по всему, COVID-19 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением".

Хейманн подчеркнул, что "у человечества есть инструменты для спасения жизней. В сочетании с хорошим здоровьем населения они позволят людям научиться жить с этим вирусом".

Что же касается представителя ВОЗ Марка Райана, то он также подтвердил, что COVID-19 станет эндемичным.

"Вероятный сценарий состоит в том, что вирус станет еще одним эндемиком, который останется своего рода угрозой, но угрозой очень низкого уровня в рамках эффективной глобальной программы вакцинации", — пояснил эксперт.

Райан отметил, что "существование вакцины, даже если она очень эффективна, не гарантирует устранения или искоренения инфекционного заболевания. Это очень высокая планка, чтобы ее можно было преодолеть".

В заключении специалист предупредил, что следующая пандемия может быть более серьезной, чем нынешняя.

"Мы живем во все более сложном мире. Эти угрозы сохранятся. Если есть что-то, что нам нужно извлечь из этой пандемии, со всеми ее трагедиями и потерями, это то, что нам необходимо действовать сообща. Мы должны чтить тех, кого мы потеряли, совершенствуясь в том, что мы делаем каждый день", — сказал он.