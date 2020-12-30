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Голикова рассказала, в чем заключается специфика пандемии в России
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Специфика пандемии в РФ отличается от других стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Специфика протекания пандемии в России, она очень отличается от того, что было в... ПРАЙМ, 30.12.2020
россия, коронавирус, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Специфика пандемии в РФ отличается от других стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Специфика протекания пандемии в России, она очень отличается от того, что было в других странах. Смотрите: мы вступили в пандемию, по сути, в середине марта. Два с половиной месяца у нас было на то, чтобы подготовить систему здравоохранения, мы неоднократно об этом говорили", — рассказала Голикова в эфире "России 24".
Когда в европейских странах уже фиксировались высокие показатели заболеваемости и смертности, в России, по словам вице-премьера, такого еще не было.
"Мы вступили в такой активный период, наверное, это апрель, май, середина июня", — добавила Голикова, уточнив, что это касается преимущественно Центрального федерального округа и западной части страны, тогда как регионы Восточной России были меньше подвержены весенней волне заболеваемости.