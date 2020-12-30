МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Специфика пандемии в РФ отличается от других стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Голикова рассказала о стратегии России в борьбе с коронавирусом

"Специфика протекания пандемии в России, она очень отличается от того, что было в других странах. Смотрите: мы вступили в пандемию, по сути, в середине марта. Два с половиной месяца у нас было на то, чтобы подготовить систему здравоохранения, мы неоднократно об этом говорили", — рассказала Голикова в эфире "России 24".

Когда в европейских странах уже фиксировались высокие показатели заболеваемости и смертности, в России, по словам вице-премьера, такого еще не было.

"Мы вступили в такой активный период, наверное, это апрель, май, середина июня", — добавила Голикова, уточнив, что это касается преимущественно Центрального федерального округа и западной части страны, тогда как регионы Восточной России были меньше подвержены весенней волне заболеваемости.