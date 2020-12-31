МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Привычка россиян устраивать на Новый год пиршество, а затем несколько дней доедать кулинарные изыски, может обернуться перееданием и даже пищевым отравлением. Ведь многие блюда с новогоднего стола специалисты не рекомендуют хранить дольше суток даже в холодильнике. Тем не менее, существует ряд "хитростей", которые позволят немного продлить "праздник живота". О том, как это сделать, рассказал "МК" эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын. Роспотребнадзор советует готовить самим майонез для заправки салатов

Он сказал, что "оливье или другие многокомпонентные салаты можно хранить 2-3 дня", но есть важные условия.

Во-первых, подобные салаты не стоит сразу заправлять майонезом: соус лучше добавлять в каждую порцию непосредственно перед подачей на стол.

Во-вторых, все ингредиенты — морковь, яйца, колбасу, картофель и так далее — следует порезать, но хранить по отдельности и смешивать только перед тем, как есть. Подвергать такие салаты заморозке специалист категорически не рекомендует, так как в домашних условиях отсутствует возможность шоковой заморозки, и помещение салата в обычную морозилку не позволит сохранить качества блюда.

Листовые салаты — например, с хрустящим салатом айсберг, вообще не подлежат заморозке и хранению. Эксперт советует нарезать и добавлять листья салата прямо перед подачей блюда.

В заключении шеф-повар порекомендовал, чтобы россияне не стремились делать много салатов, а готовили ровно столько, сколько смогут съесть за праздничным застольем.